Der FC Basel muss Vasilios Barkas von der Liste möglicher Goalie-Neuzugänge streichen. Celtic Glasgow bestätigt den Transfer des 26 Jahre alten Goalies offiziell. Der Grieche verlässt AEK Athen nach vier Jahren und unterschreibt in Schottland einen Vertag für die kommenden vier Spielzeiten.

“Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, es ist ein Traum, zu einer der grössten Mannschaften Europas zu kommen, und ich kann es kaum erwarten, für Celtic zu spielen”, sagt Barkas kurz nach der Unterschrift. “Ich möchte zehnmal in Folge gewinnen und ich möchte uns helfen, in die Champions League zu kommen. Das ist es, was ich will.”

Barkas war Anfang Juli mit einem Transfer nach Basel verbunden worden. Gerüchte solcher Art ergeben sich, weil Jonas Omlin die Bebbi in diesem Sommer wahrscheinlich verlassen wird. Der 26-Jährige steht bei zahlreichen Klubs, darunter Hertha BSC, auf der Beobachtungsliste.

"It's a dream to come to one of the biggest teams in Europe, and I can't wait to play for Celtic.

Winning medals and trophies is why I came here. I want to win 10 in-a-row, and I want to help us get into the Champions League."

