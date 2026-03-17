Juve trifft bei Ex-FCB-Profi Edon Zhegrova eine drastische Entscheidung

Juventus hat im vergangenen Sommer rund 15 Mio. Euro für den kosovarischen Nationalspieler Edon Zhegrova bezahlt. Der Ex-Basler kann in Turin bislang nicht überzeugen, weshalb nun eine drastische Entscheidung getroffen wurde.

Der 26-jährige Flügelstürmer könnte den Serie A-Klub trotz Vertrag bis 2030 im Sommer nach nur einer Saison wieder verlassen, wie Transferexperte Romeo Agresti berichtet. Zhegrova hat in dieser Saison 20 Pflichtspiele für Juve bestritten. Dabei sind ihm bislang erstaunlicherweise noch keinerlei Skorerpunkte geglückt – weder ein Treffer noch ein Assist. Den Juve-Bossen fehlt die Konstanz im Spiel des Linksfusses. Trainer Luciano Spalletti gibt ihm auch nur wenige Einsatzchancen.

Beim FC Basel schaffte der flinke Stürmer zwischen 2019 und 2022 einst den Durchbruch und empfahl sich zunächst für einen Wechsel in die Ligue 1 nach Lille. Auch dort wusste er zu überzeugen. In Turin sieht es nun aber ganz anders aus. Ein neuerlicher Wechsel in der nächsten Transferperiode ist deshalb möglich. Juve hat keine Bedenken, dass es die 15 Mio. Euro, die es selbst zahlte, wieder hereinkriegt. Aufgrund seiner Fähigkeiten als Tempodribbler gibt es für Zhegrova weiterhin einen Markt. Es ist auch sehr gut denkbar, dass er in einem anderen Umfeld ab kommender Saison aufblüht.