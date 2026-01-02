Michael Gregoritsch reist wohl ins Trainingslager des FC Basel nach

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Nach Südspanien

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 11:12
Der FC Basel verreist am Freitag ins Trainingslager nach Südspanien. Der österreichische Stürmer Michael Gregoritsch könnte dorthin nachreisen.

Von Beginn weg wird der 31-Jährige noch nicht dabei sein. Laut «Blick» steht die geplante Leihe des 31-Jährigen jedoch vor dem Vollzug. Der FC Basel muss noch einige Dinge mit Bröndby IF klären, wo der Nationalspieler bis 2028 unter Vertrag steht.

Grundsätzlich scheinen die Parteien aber gewillt, den Deal über die Bühne zu bringen. Gregoritsch soll am Rheinknie die so dringend gesuchten Torjägerqualitäten bringen. Beim SC Freiburg hat er diese in der Vergangenheit jahrelang unter Beweis gestellt.

Bei Bröndby läuft es dem Stürmer derzeit nicht nach Wunsch. Er ist bloss Ergänzungsspieler und könnte deshalb nach erst einem halben Jahr im Verein bereits eine neue Herausforderung suchen.

