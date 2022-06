Transfercoup: Der FCB schnappt sich Sturmjuwel Zeki Amdouni

Der FC Basel wird in Kürze einen weiteren spektakulären Neuzugang melden: Zeki Amdouni steht unmittelbar vor der Unterschrift.

Nach Informationen des “Blick” bestreitet der 21-jährige Stürmer am Freitag den Medizintest bei den Bebbi und wird im Anschluss einen Vertrag unterschreiben. Die Rede ist von einem zweijährigen Leihgeschäft mit Kaufoption, die rund 4 Mio. Franken betragen soll. Das Nachwuchsjuwel verlässt seinen Stammklub Lausanne-Sport nach dem Abstieg in die Challenge League und schliesst sich dem FCB an. Amdouni hätte auch Angebote von Meister FCZ und aus dem Ausland gehabt.

Der junge Stürmer brillierte insbesondere in der vergangenen Rückrunde, wo er für Lausanne zwischenzeitlich in fünf aufeinanderfolgenden Super League-Spielen traf. Seine starken Leistungen bescherten ihm sogar eine Nomination von Murat Yakin für die Schweizer A-Nati.

