Überraschungs-Neuzugang aus Australien für den FC Basel

Der FC Basel verfügt mindestens bis Saisonende über einen neuen Verteidiger: Steven Havales hat am Rheinknie unterschrieben.

Der 19-Jährige weilt bereits seit einiger Zeit in Basel und kam in der Promotion League auch schon zu einem Kurzeinsatz für die U21. Sein abgehender Verein Melbourne Victory gibt den Wechsel des Innenverteidigers mit australischem und griechischem Pass am Mittwoch offiziell bekannt. Havales schliesst sich zunächst bis Saisonende dem FC Basel an. Mit der Vertragsunterschrift als Profi gehe für ihn ein Traum in Erfüllung, den er seit seinem 6. Lebensjahr träumt, wird Havales von Melbourne Victory zitiert.

Melbourne Victory Academy product Steven Havales has signed with Swiss Super League club @FCBasel1893! All the best, Steve! 💙 Story: https://t.co/5UqNBNDJPD pic.twitter.com/yt7ZlCqOPW — Melbourne Victory (@gomvfc) March 2, 2022

psc 2 März, 2022 14:48