FC Lausanne-Sport holt Linksverteidiger aus Frankreich

Der FC Lausanne-Sport wird sich wenige Tage vor Ende der Transferperiode noch mal verstärken. Einem Medienbericht zufolge heuert Linksverteidiger Maxime Poundje bei den Romands an.

Um den Abstieg aus der Super League zu verhindern, holt sich der FC Lausanne-Sport noch mal Verstärkung in den Kader. “RMC Sport” zufolge bekommt der vereinslose Maxime Poundje einen Vertrag bis Saisonende. Der Linksverteidiger war im Sommer vorigen Jahres bei Girondins Bordeaux von Trainer Vladimir Petkovic, der unmittelbar vor der Entlassung stehen soll, aussortiert worden.

Poundje verfügt über reichlich Erfahrung, kam in der Ligue 1 mehr als 100-mal zum Einsatz und spielte in der Vergangenheit auch für Nimes Olympique. Der neue Lausanne-Trainer Alain Casanova setzt hinten links also auf mehr Erfahrung. Dort stehen ihm bisher nur die beiden 19 Jahre alten Marc-Fred Tsoungui und Archie Brown zur Verfügung.

Für Lausanne ist Poundje nach Marvin Spielmann, Nassim Zoukit, Adrien Trebel, Rodrigo Pollero und Lamine Kone bereits Neuzugang Nummer 6 in diesem Winter. Die Romands rangieren in der Super League auf dem vorletzten Tabellenplatz.

aoe 12 Februar, 2022 10:25