Aufsteiger Lausanne leiht einen Fiorentina-Profi aus

Der FC Lausanne-Sport leiht den norwegischen Flügelstürmer Rafik Zekhnini für eine Saison aus.

Der 22-jährige Angreifer steht bei der AC Fiorentina bis 2022 unter Vertrag. Den Sprung zum Stammspieler hat er in der Toskana bislang allerdings nicht geschafft. Nachdem er zuletzt während zwei Jahren an Twente Enschede verliehen war, wechselt Rafik Zekhnini nun vorderhand in die Super League. Die Romands haben sich auch eine Kaufoption gesichert.

psc 11 September, 2020 16:04