Tabellenschlusslicht Lausanne-Sport rüstet am Deadline Day auf

Der FC Lausanne-Sport ist durch den Sieg von Luzern am vergangenen Wochenende ans Tabellenende durchgereicht worden. Am Deadline Day reagieren die Romands und verpflichten den marokkanischen Nationalspieler Sofiane Alakouch.

Der 23-jährige Rechtsverteidiger wird bis Saisonende von Ligue 1-Klub Metz ausgeliehen. In dieser Saison kam Alakouch zu vier Ligue 1-Einsätzen. Zuletzt stand er für sein Land am Afrika Cup im Einsatz, wobei er selbst keine Spiele bestritt. Nun wird er bis Saisonende in Lausanne spielen.

psc 15 Februar, 2022 10:36