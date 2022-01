Lausanne-Sport holt Verstärkung aus der Promotion League

Der FC Lausanne-Sport verstärkt sich für den Rest der Saison mit Innenverteidiger Nassim Zoukit.

Der 20-Jährige kam in dieser Saison bislang für Promotion League-Klub Etoile Carouge zum Einsatz und bestritt für die Romands 20 Einsätze. Nun wechselt der marokkanisch-schweizerische Doppelbürger in die Super League. Zoukit, der in der Jugend in Spanien spielte, wird gleich für mehrere Saisons unter Vertrag genommen.

𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 @NassZoukit ! ✍🏼💙 Le FC Lausanne-Sport a le plaisir d’annoncer l’arrivée dans ses rangs de 𝗡𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺 𝗭𝗼𝘂𝗸𝗶𝘁 en provenance d’@EtoileCarouge.#AllezLausanne #BienvenueNassim — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) January 18, 2022

psc 18 Januar, 2022 15:29