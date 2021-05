Lausanne löst Vertrag mit Per-Egil Flo auf

Kurz vor Saisonende löst Lausanne-Sport den Vertrag mit dem norwegischen Verteidiger Per-Egil Flo mit sofortiger Wirkung auf.

Der 32-jährige Linksverteidiger spielte seit 2018 für die Romands. Nun verlässt er die Schweiz und kehrt in seine Heimat zurück. Er hat bereits einen Vertrag bei Sogndal IL unterzeichnet. In der laufenden Saison kam Per-Egil Flo für Lausanne in 31 Ligaspielen zum Einsatz. Bis Anfang Mai zählte er zum Stammpersonal und wurde von Trainer Giorgio Contini auch aufgrund seiner Allrounder-Fähigkeiten sehr geschätzt.

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗣𝗘𝗙! 🙏 Le FC Lausanne-Sport et Per-Egil Flo se sont mis d’accord pour libérer le joueur de son contrat cette semaine. En effet, Flo a émis le souhait de pouvoir rejoindre son club de cœur, le @sogndalfotball.#AllezLausanne #ThanksPEF pic.twitter.com/5rtcRGq1iC — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) May 14, 2021

psc 14 Mai, 2021 15:20