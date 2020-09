Nächster Super League-Klub mischt bei Guillaume Hoarau mit

Die Zukunft von Ex-YB-Stürmer Guillaume Hoarau ist weiterhin ungeklärt. Mit Lausanne-Sport könnte ein weiterer Klub mitmischen.

Der Aufsteiger wird wohl in Kürze Transfereinnahmen generieren: Der Schweizer U21-Nationalspieler Andi Zeqiri steht nämlich laut “Blick” vor einem Auslandswechsel. Berater Michel Urscheler bestätigt einen anstehenden Transfer des nur noch bis 2021 an Lausanne gebundenen Angreifers: “Ich mache mich auf nach Lausanne, schaue die Angebote mit Andi an – dann entscheiden wir. Ich gehe davon aus, dass alles nun sehr schnell geht.” Die Einnahmen aus diesem Deal könnte Lausanne unter Umständen in Guillaume Hoarau investieren.

Der 36-jährige Franzose soll die Romands genauso interessieren wie den FC Sion, mit dem es sogar schon Gespräche gab. Bereits die nächsten Tage könnten eine endgültige Entscheidung bringen.

psc 15 September, 2020 09:48