Perfekt: Ludovic Magnin heuert wieder bei einem Schweizer Klub an

Nach dem Abstecher nach Österreich, wo er die Mission Klassenerhalt beim SCR Altach erfüllt hat, kehrt Ludovic Magnin wieder in die Schweiz zurück.

Der 43-jährige gebürtige Lausanner heuert bei seinem Stammklub Lausanne-Sport an und unterschreibt beim Super League-Absteiger einen Vertrag. Für die Rückkehr in die Romandie macht er in seinem in Altach gültigen Vertrag Gebrauch von einer Ausstiegsklausel. Die Aufgabe ist klar: Magnin soll die Westschweizer in der kommenden Saison direkt in die Super League zurückführen. Durch die Aufstockung der Liga ab Sommer 2023 gibt es zwei oder sogar drei Aufsteiger aus der Challenge League.

𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗛𝗢𝗠𝗘 🔵⚪️ Ludovic Magnin est le nouvel entraîneur du FC Lausanne-Sport.#AllezLausanne | #WelcomeHome pic.twitter.com/gHC8Py1wy6 — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) May 23, 2022

psc 23 Mai, 2022 14:15