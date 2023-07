Ein weiterer Schwede wechselt in die Super League

Der FC Lausanne-Sport nimmt den schwedischen Mittelfeldspieler Jamie Roche unter Vertrag.

Der 22-Jährige wechselt aus seiner Heimat von Erstligist IK Sirius zu den Westschweizern und unterschreibt in Lausanne für vier Jahre. Roche verfügt auch über den englischen Pass. In dieser Saison kam er in der Allsvenskan zu 14 Einsätzen und erzielte dabei zwei Tore. Hinzu kommen zwei Assists. Ab sofort läuft der Defensivspezialist in der Schweiz auf.

psc 25 Juli, 2023 19:02