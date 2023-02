Mattia Croci-Torti: So will der FC Lugano YB stoppen

Der FC Lugano geriet gegen den BSC Young Boys in dieser Saison bereits zweimal unter die Räder. An diesem Samstag (20.30 Uhr) soll es im Abendspiel nicht noch einmal so weit kommen. Mattia Croci-Torti verrät einen Teil seines Matchplans.

Noch kein einziges Heimspiel hat der BSC Young Boys in dieser Saison verloren, steht auf eigenem Grund bei acht Siegen und zwei Unentschieden – bei einem überragenden Torverhältnis von 30:6 Toren. Ist es nun ausgerechnet der FC Lugano, der erstmals drei Punkte aus dem Wankdorf entführen kann?

«Ich werde mit der Formation und so offensiv wie möglich aufs Feld gehen, um die Young Boys in Bedrängnis zu bringen, auf jeden Fall aber unsere Linie beibehalten», kündigte Luganos Trainer Mattia Croci-Torti eine offensive Herangehensweise an. «Wir müssen bei festen Bällen echte Superhelden sein und unsere Deckung erhöhen. Dafür werden wir noch mehr Konzentration aufbringen.»

Croci-Torti spricht davon, dass jedes Spiel in der Super League kompliziert sei, das Aufeinandertreffen mit YB aber in ganz besonderem Masse. Die Bianconeri stehen als amtierender Cupsieger momentan auf dem 4. Platz, würden also an den Qualifikationsrunden zur Conference League teilnehmen.

«In den letzten Wochen hat mich das Spiel gegen die Young Boys nicht schlafen lassen», gibt Croci-Torti zu. «Wir wollen punkten, wir müssen in der Tabelle nach vorne kommen, aber es ist nicht vorstellbar, dass wir ohne einen Sieg ausscheiden. Das würde den Jungs eine Menge Moral geben. Wir sind in einer Notlage, das wissen wir.»

aoe 18 Februar, 2023 12:00