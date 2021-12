Viererpack von Siebatcheu! YB fertigt Lugano mit 5:0 ab

YB setzt sich am Sonntag deutlich mit 5:0 auswärts gegen den FC Lugano durch. Für die Truppe von Coach David Wagner ist es ein Befreiungsschlag.

In der 18. Runde der Super League siegt YB mehr als deutlich beim FC Lugano. Die Gäste aus Bern gingen bereits in der 6. Spielminute durch Jordan Siebatcheu in Führung. In der 21. Spielminute erhöhte er, worauf Mohamed Ali Camara in der 35. das zwischenzeitliche 3:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel traf Siebatcheu in der 49. (per Penalty) und 61. nochmals, sodass er seinen Viererpack perfekt machte. Am Ende stand es 5:0.

adk 19 Dezember, 2021 16:09