Noch ein Corona-Fall beim FC St. Gallen

Der FC St. Gallen meldet einen weiteren positiven Coronabefund im eigenen Team. Victor Ruiz ist betroffen.

Der 27-jährige Spanier klagte am Samstagmorgen über leichte Krankheitssymptome und begab sich umgehend in Isolation. Ein durchgeführter Coronatest ergab ein positives Ergebnis. Trotz des Corona-Falls und obwohl mit Leonidas Stergiou letzte Woche bereits ein anderer Spieler des FCSG positiv getestet wurde, können die Espen den Spielbetrieb nach Absprache mit dem Kantonsarzt regulär weiterführen. Das Heimspiel gegen YB am Dienstag findet also statt.

https://twitter.com/FCSG_1879/status/1340963741995855872

psc 21 Dezember, 2020 11:22