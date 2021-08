St. Gallen geht bei polnischem Jungstar Stepinski leer aus

Der polnische Mittelstürmer Mariusz Stepinski von Hellas Verona wurde zwischenzeitlich auch beim FC St. Gallen gehandelt. Die Espen langen beim 26-jährigen Angreifer aber definitiv nicht zu.

Stepinski wechselt nämlich auf Leihbasis zum zypriotischen Verein Aris Limassol. Der Klub sichert sich ausserdem eine Kaufoption in Höhe von 5,5 Mio. Euro. In der vergangenen Saison war der Torjäger noch an Lecce ausgeliehen. Nun verlässt er Italien nach insgesamt vier Jahren – zumindest vorerst.

Der FC St. Gallen hat wohl auch nicht zugeschlagen, weil er im Angriff derzeit noch überbesetzt ist und nach Florian Kamberi auch noch Lorenzo Gonzalez abgeben möchte.

Hellas Verona, ufficiale la cessione in prestito con diritto di riscatto di Mariusz Stepinski all'@aris_limassol #Calciomercato https://t.co/3xu0i5ge3Q — CalcioHellas.it (@CalciohellasIt) August 4, 2021

psc 5 August, 2021 11:56