FCSG-Coach Peter Zeidler ist bei Augsburg nicht mehr erste Wahl

Der FC St. Gallen kann wohl leicht aufatmen: Peter Zeidler soll beim FC Augsburg nicht mehr erste Wahl für den Trainerposten sein.

Dies berichtet die “Augsburger Allgemeine”. Demnach befassen sich die FCA-Verantwortlichen nun stattdessen intensiv mit dem Österreicher Gerhard Struber, der zurzeit die New York Red Bulls in der MLS coacht. Der 45-Jährige könnte vor einer Rückkehr nach Europa stehen. Laut einem Bericht des “St. Galler Tagblatt” war eine Zeidler-Verpflichtung in Augsburg noch nicht allzu konkret. Demnach haben nie konkrete Gehaltsgespräche stattgefunden. Auch auf den FCSG ging man wegen der Besprechung von Ablösemodalitäten von Seiten des Bundesligisten nicht aktiv zu.

Zeidler könnte also sehr wohl in St. Gallen bleiben, wo er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt.

psc 2 Juni, 2022 17:44