FCSG-Stürmer Kwadwo Duah wechselt in die 2. Bundesliga

Stürmer Kwadwo Duah verlässt den FC St. Gallen nach zwei Jahren und wechselt in die 2. Bundesliga zum 1. FC Nürnberg.

Der 25-jährige Schweizer mit ghanaischen Wurzeln stiess vor zwei Jahren zu den Espen und erzielte in der abgelaufenen Super League-Saison 15 Treffer. Ein Jahr vor Vertragsende schliesst er sich nun für 700’000 Euro dem Club an. Der FCN bedankt sich für den Transfer von Duah insbesondere auch bei St. Gallens Sportchef Alain Sutter. “Dieser Transfer ist so gelaufen, wie wir uns das vorstellen. Allen voran mit dem ehemaligen Club-Spieler Alain Sutter, der in St. Gallen als Sportdirektor tätig ist, hatten wir hervorragende Gespräche. Die waren geprägt von gegenseitigem Respekt, lösungsorientiert und zielführend”, sagt Nürnbergs Sport-Vorstand Dieter Hecking. Zur Vertragslänge werden keine Angaben gemacht.

Wir haben einen neuen Stürmer! Kwadwo #Duah wechselt vom FC St.Gallen zu uns an den Valznerweiher! Willkommen beim FCN, Kwadwo! 👋 Alle Infos: ⤵#fcn https://t.co/TXVFnwvWKu — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) June 24, 2022

psc 24 Juni, 2022 19:02