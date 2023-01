FCSG-Verteidiger Musah Nuhu fällt monatelang aus

St. Gallens Abwehrspieler Musah Nuhu fällt wegen einer Adduktorenverletzung monatelang aus.

Dies teilt sein Verein am Freitag mit. Gleichzeitig erwähnen die St. Galler Verantwortlichen, dass Nuhu für die Rückrunde eigentlich an den FC Wil ausgeliehen werden sollte. Dieser Transfer kommt wegen der gravierenden Blessur des Innenverteidigers nun aber nicht zustande. In der Hinrunde war der 25-jährige Ghane noch in Finnland für Kuopion Palloseura tätig.

Unser Verteidiger Musah Nuhu verletzte sich im Training und fällt mehrere Monate aus. Wir wünschen gute Besserung! 🙏 | 🗞 https://t.co/bG1jSpgc3s | #FCSG #GrüewissImHerz pic.twitter.com/2PoLQLg9ha — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) January 6, 2023

psc 6 Januar, 2023 11:53