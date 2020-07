Die Zukunft von FCSG-Torjäger Ermedin Demirovic ist geklärt

Der neue Klub von St. Gallens Knipser Ermedin Demirovic steht offenbar fest. Für den 22-jährigen Deutsch-Bosnier geht es in die Bundesliga.

Laut “Marca” macht der SC Freiburg das Rennen um den Torjäger, dessen Transferrechte noch bei La Liga-Klub Deportivo Alaves liegen. Die Breisgauer zahlen dem Vernehmen nach 4 Mio. Euro plus allfällige Boni. Freiburg soll im Rennen um Demirovic, der in dieser Super League-Saison bereits 13 Tore erzielte und 5 Assists beisteuerte, unter anderem die TSG Hoffenheim ausgestochen haben.

St. Gallen versuchte die Leihe fortzusetzen bzw. Demirovic längerfristig zu binden, stand aufgrund der finanziellen Engpässe aber von Beginn weg auf verlorenem Posten. Dies obwohl es dem Stürmer in der Stadt und in der Mannschaft sehr gut gefällt und er sich in seinem Jahr in der Schweiz sehr wohl fühlte.

Für Demirovic ist es eine Rückkehr nach Deutschland: Dort war er als Junior einst schon für den HSV und später auch RB Leipzig tätig.

