Der FC St. Gallen wird wegen Randalen in Thun mit 35’000 Franken gebüsst

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League verhängt eine Busse in Höhe von 35’000 Franken gegen den FC St. Gallen.

Es geht um Vorkommnisse beim Auswärtsspiel beim FC Thun am 13. Dezember des vergangenen Jahres. Dem Klub wird von Seiten der Liga auch eine Weisung erteilt. Fans des FCSG zeigten im Gästesektor mehrere Banner und Choreografien mit provozierenden und teils ehrverletzenden und beleidigenden Inhalten. Unter anderem waren auch Transparente mit gewaltverherrlichender beziehungsweise drohender Botschaft dabei. Ausserdem wurden im Sektor auch Pyros gezündet, wodurch die Partie gleich zweimal unterbrochen werden musste.

Bei der Bemessung der Strafe in Höhe von 35’000 Franken wurden nach Angaben der Liga das vorbildliche Verhalten des Klubs nach dem Spiel mit der Verurteilung der Vorkommnisse, der intensiven Aufarbeitung mit allen Anspruchsgruppen sowie den bereits angeordneten behördlichen Massnahmen berücksichtigt.

Dem FC St. Gallen wird auch die Weisung erteilt, den Inhalt des Entscheids innert 14 Tagen nach Rechtskraft auf seinen öffentlichen Kommunikationskanälen zu veröffentlichen und die offiziellen Fanclubs entsprechend zu informieren.