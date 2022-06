Assan Ceesay äussert sich wieder zu seiner Zukunftsplanung

Torjäger Assan Ceesay war in der Meistersaison des FC Zürich mit 20 Ligatoren und 11 Assists eine der Schlüsselfiguren. Ob seine Reise in Zürich weitergeht, ist noch offen. Immerhin erwägt er nach wie vor eine Vertragsverlängerung beim Schweizer Meister, wie er nun öffentlich kundtut.

Der 28-jährige Gambier spricht mit “BBC Sport Africa” auch über seine Zukunft. Zurzeit kennt er diese selbst noch nicht. Ceesay bestätigt aber, dass der FCZ den Ende Juni auslaufenden Vertrag mit ihm verlängern möchte und er darüber nachdenkt. “Ich erhalte Angebote aus anderen Ligen und Ländern in und ausserhalb von Europa. Mein Berater macht die Arbeit und ich muss sehen was für mich und meine Familie das Beste ist.”

Der Angreifer ist ambitioniert und will “noch viele Dinge” erreichen: “Ich will Herausforderungen und jeder will in den grossen Ligen spielen, aber du musst schauen was für dich das Beste ist.” Nun gehe es darum, dies zu finden. Der FCZ kann sich also noch Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung machen. Die Konkurrenz ist aber gross.

