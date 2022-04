Blerim Dzemaili geht entspannt in vielleicht entscheidendes Duell

Dem FC Zürich bietet sich ausgerechnet im Klassiker gegen den FC Basel die Chance, den Meistertitel perfekt zu machen. Den routinierten Blerim Dzemaili bringt das nicht aus dem Konzept.

Da werden Erinnerungen wach. Vor 16 Jahren machte der FC Zürich den Meistertitel schon mal im Joggeli klar, damals wie heute dabei: Blerim Dzemaili. An diesem Wochenende hat der FCZ erneut die Chance, die Meisterschaft im Stadion des FC Basel klarzumachen.

“Wir haben die Chance, wieder in Basel Meister zu werden. Das ist speziell für jeden FCZler. Trotzdem müssen wir dieses Spiel ganz normal spielen wie jedes andere in dieser Saison”, sagt Dzemaili im Gespräch mit “blue Sport”. “Ich meine, wenn es in Basel nicht reichen sollte, haben wir immer noch vier Spiele. Und dann muss der FC Basel auch alle Spiele gewinnen. Deshalb denke ich nicht, dass wir unter Druck stehen. Überhaupt nicht, wie die ganze Saison.”

Dzemaili hofft natürlich trotzdem darauf, schon am Sonntag zum dritten Mal in seiner Karriere mit dem FC Zürich Meister zu werden. Der 36-Jährige hatte vor Kurzem seinen auslaufenden Vertrag um eine Saison verlängert.

aoe 30 April, 2022 11:11