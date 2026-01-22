SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Claudio Cisullo ist jetzt offiziell im Verwaltungsrat des FC Zürich

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 14:29
Claudio Cisullo gehört ab sofort offiziell dem Verwaltungsrat des FC Zürich an.

An einer ausserordentlichen Generalversammlung der Betriebsgesellschaft FCZ AG wurde der 61-jährige Unternehmer am Donnerstag ins Gremium gewählt. Cisullo bekleidet die Funktion des «Lead Independent Director». Die Arbeit beim Super League-Klub hat er bereits Ende des letzten Jahres aufgenommen.

Cisullo verfügt über viel unternehmerische Erfahrung und ist übernehmen Gründer und Hauptaktionär der global tätigen Beschaffungs- und Supply-Chain-Dienstleistungsgruppe Chain IQ Group. Der FCZ stellt insbesondere auch seine Expertise in strategischer Unternehmensführung heraus.

Als «Lead Independent Director» soll er seine Erfahrung, seine unabhängige Sichtweise und sein nationales und internationales Netzwerk nutzen, um die strategische Weiterentwicklung des FCZ aktiv mitzugestalten.

Der Verwaltungsrat des FC Zürich umfasst neu sieben Mitglieder. Neben dem neu gewählten Claudio Cisullo (LID) sind wie bisher Ancillo Canepa (Präsident), Heliane Canepa (Delegierte), Daniel Engel (Sekretär), Dr. Thomas Bögli, Dr. Alexander Krebs und Pascale Egloff im Gremium vertreten.

