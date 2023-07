Ex-FCZ-Stürmer Raffael wechselt in die 8. deutsche Liga

Der frühere FCZ- und Gladbach-Stürmer Raffael setzt seine Karriere ab sofort in der 8. deutschen Liga fort.

A-Kreisligist Ay-Yildizspor Hückelhoven verkündet die Verpflichtung des 38-jährigen Brasilianers - ein echter Transfercoup für den Verein. Raffael sei in einem "topfiten Zustand", heisst es in einer Mitteilung des Vereins. Trainer Orhan Özkaya kennt seinen neuen Spieler aus Fussballcamps, in denen beide aktiv sind.

Raffael verliess Gladbach im Sommer 2020 nach sieben Jahren.

psc 6 Juli, 2023 09:44