SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Update
Im Trainingsbetrieb

Der FCZ muss auf Trainer Dennis Hediger verzichten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 11:07
Der FCZ muss auf Trainer Dennis Hediger verzichten

Der FC Zürich muss den Trainingsbetrieb in dieser Woche teilweise ohne Cheftrainer Dennis Hediger bestreiten.

Der 39-Jährige hat im Zuge seiner Trainerausbildung zur UEFA-Pro-Lizenz Termine mit Anwesenheitspflicht. Deshalb fehlt er von Mittwoch bis Freitag und kann auch das Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen den FC Sion nicht leiten. Jene Partie findet am Samstagabend statt.

Während seiner Abwesenheit wird der neu verpflichtete Assistenztrainer Carlos Bernegger den Lead übernehmen.

Der FCZ blickt auf schwierige letzte Wochen und gar Monate zurück. Trotz einigen Verstärkungen im Winter konnte sportlich bislang kein Turnaround erreicht werden. Auch die Position von Hediger wird zumindest klubextern mitunter hinterfragt. Er selbst spürt das Vertrauen noch, wie er vor der Niederlage in Genf erklärte: «Ich spüre grosses Vertrauen. Für uns ist klar, welchen Weg wir gehen wollen mit unserer Ausrichtung. Klar, es ist am Ende aber auch immer ein Resultat-Business.»

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
Mehr entdecken
Im Trainingsbetrieb

Der FCZ muss auf Trainer Dennis Hediger verzichten

11.03.2026 - 11:07
Chefanalytiker musste gehen

Der FCZ hat sich klammheimlich von weiterem Mitarbeiter getrennt

11.03.2026 - 10:38
Trennung erfolgt

Knall beim FCZ: Johan Vonlanthen ist per sofort weg

9.03.2026 - 20:11
Sperren bleiben bestehen

Der FCZ blitzt mit seiner Einsprache bei Kamberi ab

9.03.2026 - 15:13
"Müssen uns hinterfragen"

Der neue FCZ-Abwehrchef Alexander Hack kritisiert das Team scharf

5.03.2026 - 14:44
Für das Frauen-Team

Der FCZ präsentiert einen neuen Hauptsponsor

5.03.2026 - 09:16
Konterpart zu Hediger

Carlos Bernegger hat beim FCZ eine besondere Aufgabe

4.03.2026 - 09:06
Aufgebot steht im Raum

Super League-Profis Miguel & Nils Reichmuth könnten für Chile spielen

3.03.2026 - 14:45
Betriebsökonom mit Erfahrung

Der FC Zürich hat in Marc Aebli seinen neuen Geschäftsführer gefunden

2.03.2026 - 14:29
Nach Platzverweis

FCZ-Profi Lindrit Kamberi wird lange gesperrt

2.03.2026 - 14:06