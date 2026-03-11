Der FCZ muss auf Trainer Dennis Hediger verzichten

Der FC Zürich muss den Trainingsbetrieb in dieser Woche teilweise ohne Cheftrainer Dennis Hediger bestreiten.

Der 39-Jährige hat im Zuge seiner Trainerausbildung zur UEFA-Pro-Lizenz Termine mit Anwesenheitspflicht. Deshalb fehlt er von Mittwoch bis Freitag und kann auch das Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen den FC Sion nicht leiten. Jene Partie findet am Samstagabend statt.

Während seiner Abwesenheit wird der neu verpflichtete Assistenztrainer Carlos Bernegger den Lead übernehmen.

Der FCZ blickt auf schwierige letzte Wochen und gar Monate zurück. Trotz einigen Verstärkungen im Winter konnte sportlich bislang kein Turnaround erreicht werden. Auch die Position von Hediger wird zumindest klubextern mitunter hinterfragt. Er selbst spürt das Vertrauen noch, wie er vor der Niederlage in Genf erklärte: «Ich spüre grosses Vertrauen. Für uns ist klar, welchen Weg wir gehen wollen mit unserer Ausrichtung. Klar, es ist am Ende aber auch immer ein Resultat-Business.»