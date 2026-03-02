Der FCZ engagiert Carlos Bernegger als neuen Co-Trainer

Der FC Zürich erweitert seinen Trainerstaff mit Carlos Bernegger. Der 56-Jährige wird neuer Co-Trainer von Dennis Hediger.

Dies geben die Zürcher am Montag bekannt. Bernegger verfügt über viel Trainererfahrung. Unter anderem war er auch schon Cheftrainer bei Stadtrivale GC. Nun heuert Bernegger beim FC Zürich an. Er unterzeichnet einen Vertrag bis 2027.

Zuletzt war er zwischen August 2023 und April 2025 als Co-Trainer von Marcel Koller beim ägyptischen Topklub Al Ahly beschäftigt. Nun kehrt der argentinisch-schweizerische Doppelbürger in die Schweiz zurück, wo er auch schon Engagements beim FC Basel, dem FC Thun und dem FC Luzern hatte.