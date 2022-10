Der FCZ kassiert eine brutale Schlappe

Der FC Zürich bringt in der Europa League weiterhin keinen Fuss vor den anderen. Im Heimspiel gegen die PSV Eindhoven geht der Schweizer Meister mit 1:5 unter.

Die Entscheidung im Spiel fällt bereits in der Startphase. Bis zur 21. Minute führen die Gäste aus den Niederlanden bereits mit 0:3. Noch vor der Pause folgt das 0:4 und der überragende Cody Gakpo realisiert in der 55. Minute seinen zweiten Treffer zum 0:5. Immerhin gelingt Jonathan Okita in der Schlussphase noch der Ehrentreffer für die Zürcher.

Während der gesamten Partie ist ein Klassenunterschied sichtbar. Vor allem in Sachen Tempo und Präzision ist die PSV dem FCZ deutlich überlegen. Für Interimscoach Genesio Colatrella ist es eine undankbare Partie und nach dem 1:1 im Derby gegen GC wiederum kein Sieg. In der kommenden Woche muss er seinen Cheftrainerposten aufgrund der fehlenden Uefa-Pro-Lizenz abgeben.

psc 6 Oktober, 2022 20:36