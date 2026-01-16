Der FCZ hat seinen neuen Sportchef gefunden

Der FC Zürich hat die Suche nach einem neuen sportlichen Verantwortlichen erfolgreich abgeschlossen: Alessandro Mangiarratti kommt an Bord.

Der 47-jährige Tessiner übernimmt bei den Zürchern per 1. Februar 2026 die neu geschaffene Funktion des Technischen Direktors. Sie ersetzt die bisherige Position Sportchef. Mangiarratti koordiniert künftig die sportlichen Abteilungen des FC Zürich und unterstützt als Mitglied der Transferkommission den Club bei der Planung und Umsetzung von Transfers. Als Mitglied der Geschäftsleitung unterstützt er die Clubführung auch bei der strategischen und operativen Ausrichtung des Clubs.

Der neue sportliche Verantwortliche war bislang vor allem als Trainer tätig. Seine letzte Station war bis in die vergangene Spielzeit hinein Yverdon-Sport. Davor coachte er auch beim FC Vaduz und die U21 sowie Nachwuchsteams der Young Boys. Beim FC Chiasso amtete er schon einmal als Technischer Direktor.

Als Spieler war Mangiarratti unter anderem für die AC Bellinzona, den FC Schaffhausen, den FC Wil sowie bei Belenenses Lissabon in Portugal und Atlas Guadalajara in Mexiko aktiv.