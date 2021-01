FCZ verpflichtet Ex-Hopper Shani Tarashaj

Der FC Zürich hat Verstärkung an Land gezogen und verpflichtet mit Shani Tarashaj einen neuen Offensivmann.

Der ehemalige Schweizer Nati-Star Shani Tarashaj heuert beim FC Zürich an. Wie der Stadtklub am Montag offiziell mitteilt, steht der 25-Jährige seit Anfang Jahr unter Vertrag.

FCZ-Sportchef Marinko Jurendic äussert sich wie folgt zu Tarashaj: “Shani war in seinen jungen Jahren ein Top-Talent auf höchstem Niveau, hatte aber in den vergangenen Jahren verschiedene verletzungsbedingte Rückschläge. Er hat zuletzt während mehreren Monaten ein individuelles Aufbauprogramm absolviert, um wieder an sein ursprüngliches Leistungsniveau zu kommen. Shani wird zunächst bei unserer U21 einsteigen, um weitere Fortschritte zu erzielen. Wir hoffen, dass er bald auch ein Kandidat für unsere erste Mannschaft sein kann.”

Mit 19 Jahren debütierte Tarashaj, der einen Grossteil seiner fussballerischen Ausbildung bei GC absolvierte, in der ersten Mannschaft der Grasshoppers. Nach 52 Super-League-Partien unterzeichnete er 2016 einen mehrjährigen Vertrag beim Premier-League-Vertreter FC Everton. In der Folge wurde der fünffache Nationalspieler an Eintracht Frankfurt sowie erneut an GC ausgeliehen. Bevor Tarashaj seinen Vertrag mit Everton auflöste, stand er leihweise beim niederländischen FC Emmen unter Vertrag.

adk 11 Januar, 2021 16:15