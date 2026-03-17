SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Mit Sonderausstellung

Der FCZ würdigt seine Klublegende Fritz Künzli

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 März, 2026 10:58
Der FCZ würdigt seine Klublegende Fritz Künzli

Der FC Zürich würdigt seine verstorbene Klublegende Fritz Künzli mit einer Sonderausstellung im FCZ Museum.

Am 8. Januar wäre der Ex-Profi 80 Jahre alt geworden. 1965 verpflichtete Edi Naegeli den Glarner Jungen für den FCZ. Künzli entwickelte sich n der Folge zu einem der schillerndsten Fussballer der Schweiz. Als Goalgetter war er massgeblich am Erfolg in der Goldenen Ära des FCZ in den 1960er- und 1970er-Jahren beteiligt.

Im FCZ Museum findet ab kommender Woche eine Sonderausstellung zu Fritz Künzli statt. In der Ausstellung sind Originalobjekte wie Medaillen, Wimpel, Trikots und Fotografien zu sehen. Highlight sind ein personifizierter Cupsiegerpokal von 1972 sowie ein von Pelé signiertes Shirt. Persönliche Erinnerungen von Weggefährten runden die Ausstellung ab.

Nächsten Montag sind FCZ-Präsident Ancillo Canepa, alt-FIFA-Präsident Sepp Blatter, Ehefrau Monika Kaelin sowie Ex-Nationaltorhüter und Mitspieler Erich Burgener zur Eröffnung der Sonderausstellung im FCZ Museum anwesend.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
Mehr entdecken
Mit Sonderausstellung

Der FCZ würdigt seine Klublegende Fritz Künzli

17.03.2026 - 10:58
Völlig unumstritten

Schalke-Coach Muslic adelt Katic – und schickt eine Spitze Richtung FCZ

13.03.2026 - 14:21
Als Gast eingeladen

FCZ-Legende Blerim Dzemaili wagt einen Abstecher zum FC Lugano

13.03.2026 - 12:57
Im Trainingsbetrieb

Der FCZ muss auf Trainer Dennis Hediger verzichten

11.03.2026 - 11:07
Chefanalytiker musste gehen

Der FCZ hat sich klammheimlich von weiterem Mitarbeiter getrennt

11.03.2026 - 10:38
Trennung erfolgt

Knall beim FCZ: Johan Vonlanthen ist per sofort weg

9.03.2026 - 20:11
Sperren bleiben bestehen

Der FCZ blitzt mit seiner Einsprache bei Kamberi ab

9.03.2026 - 15:13
"Müssen uns hinterfragen"

Der neue FCZ-Abwehrchef Alexander Hack kritisiert das Team scharf

5.03.2026 - 14:44
Für das Frauen-Team

Der FCZ präsentiert einen neuen Hauptsponsor

5.03.2026 - 09:16
Konterpart zu Hediger

Carlos Bernegger hat beim FCZ eine besondere Aufgabe

4.03.2026 - 09:06