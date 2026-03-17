Der FCZ würdigt seine Klublegende Fritz Künzli

Der FC Zürich würdigt seine verstorbene Klublegende Fritz Künzli mit einer Sonderausstellung im FCZ Museum.

Am 8. Januar wäre der Ex-Profi 80 Jahre alt geworden. 1965 verpflichtete Edi Naegeli den Glarner Jungen für den FCZ. Künzli entwickelte sich n der Folge zu einem der schillerndsten Fussballer der Schweiz. Als Goalgetter war er massgeblich am Erfolg in der Goldenen Ära des FCZ in den 1960er- und 1970er-Jahren beteiligt.

Im FCZ Museum findet ab kommender Woche eine Sonderausstellung zu Fritz Künzli statt. In der Ausstellung sind Originalobjekte wie Medaillen, Wimpel, Trikots und Fotografien zu sehen. Highlight sind ein personifizierter Cupsiegerpokal von 1972 sowie ein von Pelé signiertes Shirt. Persönliche Erinnerungen von Weggefährten runden die Ausstellung ab.

Nächsten Montag sind FCZ-Präsident Ancillo Canepa, alt-FIFA-Präsident Sepp Blatter, Ehefrau Monika Kaelin sowie Ex-Nationaltorhüter und Mitspieler Erich Burgener zur Eröffnung der Sonderausstellung im FCZ Museum anwesend.