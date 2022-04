FCZ & YB lehnen Super League-Playoffs strikt ab

Das Komitee der Swiss Football League schlägt eine weitreichende Modusänderung der Super League mit der Einführung von Playoffs vor (4-4-2.ch berichtete). Nicht überall stossen die Vorschläge auf Begeisterung.

Die Etablierung von Playoffs käme einer echten Revolution im Schweizer Fussball gleich. Am 20. Mai wird an einer ausserordentlichen Generalversammlung darüber abgestimmt. Die 20 Super League-Klubs befinden dann darüber, ob es zur Ligaaufstockung und auch zur Modusänderung kommt. FCZ-Präsident Ancillo Canepa hat eine klare Haltung, wie er gegenüber “20 Minuten” betont: “Die Einführung einer Qualifikationsrunde mit 22 Spielen und eine Aufteilung in eine Final- und Abstiegsrunde ist zweckmässig. Die Einführung einer Playoff-Phase lehne ich aber strikt ab. Das ist sportlich unfair. Wer über die gesamte Saison am meisten Punkte erspielt hat, soll auch Meister werden.” Für diese Art des Titelgewinns gäbe es den Cup. Zudem hat Canepa Sicherheitsbedenken.

Auch YB-Sportchef Christoph Spycher lehnt ein Playoff-Format ab: “Mit dem Gedanken an eine Meisterschaftsentscheidung mittels Playoffs können wir uns bei YB nicht anfreunden, weil dies der sportlichen Fairness komplett widerspräche. Zieht der FCZ in der laufenden Meisterschaft seine Leistungen über 36 Runden durch, wird er der verdiente Meister sein.” Auch die Idee, die europäischen Startplätze über Playoffs auszuspielen, stösst in Bern auf keine Gegenliebe: “Wir sind der Meinung, dass unbedingt die besten Schweizer Clubs in den europäischen Wettbewerben spielen sollten. Mit der Playoff-Formel stünde dem Zufall auch hier Tür und Tor offen.”

Offener steht man der Modusänderung beim FC Basel gegenüber: “Der FC Basel begrüsst grundsätzlich eine Aufstockung der Liga und auch die parallel dazu geführten Modus-Diskussionen, die den Schweizer Fussball attraktiver, spannender und im internationalen Vergleich innovativer gestalten könnten.” Auch GC gibt sich zunächst offen: “Es handelt sich um einen Schritt in die richtige Richtung, welcher die ‘Competitive Balance’ innerhalb der Liga deutlich erhöhen wird und somit die Entwicklungsmöglichkeiten für Spieler und Clubs erweitern kann.” Das neue Format würde dazu führen, dass “die Spannung und das Interesse rund um die Meisterschaft bis zum Saisonende aufrechterhalten wird.” Bislang keine Angaben macht man beim FC Luzern. Dort will man die Sache zunächst intern besprechen und dann kommunizieren.

psc 6 April, 2022 10:12