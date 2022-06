“Sicherer Wert”: Lindrit Kamberi bekommt neuen FCZ-Vertrag

Der FC Zürich setzt weiter auf Lindrit Kamberi. Der Defensivspezialist spielt schon seit vielen Jahren für den amtierenden Schweizer Meister.

Lindrit Kamberi und der FC Zürich haben sich auf eine Verlängerung ihres Beschäftigungsverhältnisses geeinigt. Nach Angaben des Schweizer Champions ist die zukünftige Zusammenarbeit bis 2025 datiert.

“Lindrit hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt: Vom Captain in der U21 über den Leistungsträger in der Challenge League bis zum zuverlässigen Profi in der Super League”, hebt FCZ-Sportchef Marinko Jurendic heraus. “Mit seiner positiven Persönlichkeit und seinem grossen Leistungswillen ist er ein sicherer Wert für unser Team. Es freut mich sehr, dass mit Lindrit ein weiteres Eigengewächs den Weg beim FCZ weitergeht.”

Kamberi hat einen Grossteil seiner fussballerischen Ausbildung beim FCZ absolviert und kam bisher in 18 Pflichtspielen mit dem Fanionteam zum Einsatz. Der 22-jährige Innenverteidiger ist nun beim FC Zürich fest eingeplant.

✍️🏼 Der #Stadtclub freut sich mitzuteilen, dass er sich mit Lindrit Kamberi auf eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis Sommer 2025 geeinigt hat. 👉🏼 https://t.co/lgAqXiJknF#fcz #NieUsenandGah pic.twitter.com/scBh7nrxKq — FC Zürich (@fc_zuerich) June 18, 2022

aoe 18 Juni, 2022 11:40