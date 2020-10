Simon Sohm wechselt zu Parma Calcio

Simon Sohm verlässt den FC Zürich per sofort und wechselt in die Serie A zu Parma Calcio. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Wie der Stadtclub am Sonntag offiziell vermeldet, wird der 19-jährige Mittelfeldspieler fortan im italienischen Fussballoberhaus für Parma Calcio auflaufen. Sohm absolvierte seine gesamte fussballerische Ausbildung in der FCZ Academy und unterschrieb im Juni 2018 seinen ersten Profivertrag. Für den FC Zürich kam der zentrale Mittelfeldspieler insgesamt in 45 Pflichtspielen zum Einsatz, wobei er ein Tor und zwei Assists erzielte. Im vergangenen September wurde Simon Sohm zudem erstmals für die Schweizer A-Nationalmannschaft nominiert.

adk 4 Oktober, 2020 11:23