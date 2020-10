“Weiter stabilisieren”: FCZ holt Doumbia

Während der Trainerposten beim FC Zürich weiter vakant ist, wird mit Ousmane Doumbia ein neuer Spieler für die Mittelfeldzentrale vorgestellt.

Der FC Zürich verstärkt sich per sofort mit Ousmane Doumbia. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom Kantonsrivalen FC Winterthur und erhält beim Stadtzürcher Klub einen bis Juni 2022 datierten Vertrag.

“Mit Ousmane konnten wir einen defensiven Zentrumsspieler verpflichten, der uns als Balleroberer weiter stabilisieren und mit seiner Dynamik wichtige Akzente im Offensivspiel geben wird”, sagt FCZ-Sportchef Marinko Jurendic.

Doumbia spielte bis 2013 in seiner ivorischen Heimat und machte in der Schweiz zum ersten Mal bei Servette Genf Halt. Der Bruder des aktuell vereinslosen Seydou Doumbia (zu unserer Liste der vereinslosen Schweizer) ist bei Winterthur mit drei Toren und drei Spielen stark in die Saison gestartet.

✍🏻 Der 28-jährige zentrale Mittelfeldspieler Ousmane Doumbia wechselt per sofort und mit einem Vertrag bis Juni 2022 vom FC Winterthur zum #FCZ. 👉🏻 https://t.co/lpf8uJNNKm#fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/mvd3HJuEug — FC Zürich (@fc_zuerich) October 10, 2020

aoe 10 Oktober, 2020 11:06