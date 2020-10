Diese 15 Schweizer können zum Nulltarif verpflichtet werden

Leo Lacroix: Sein Wechsel zur AS St.-Etienne im Sommer 2016 darf durchaus als Wendepunkt in seiner Karriere betitelt werden. In Südfrankreich hat Lacroix nie einen Fuss auf den Boden bekommen und ist nach Ausleihen zum FC Basel und dem Hamburger SV inzwischen in der Vereinslosigkeit angekommen. Eine 4-4-2.ch-Nachfrage bezüglich der Zukunftsplanungen liess Lacroix' Management bis heute unbeantwortet.