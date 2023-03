Ex-GC- und YB-Stürmer Haris Tabakovic sorgt in Österreich für Furore

Haris Tabakovic ist derzeit nicht zu stoppen: Der ehemalige YB- und GC-Profi trifft für Austria Wien am Laufmeter.

Seit dem 12. Februar hat der 28-jährige Mittelstürmer in fünf Ligaspielen ganze sechs Treffer markiert. Am Wochenende war er gegen Sturm Graz erneut erfolgreich, wobei die Austria die Partie letztlich mit 1:3 verlor. Tabakovic wechselte im vergangenen Sommer nach zwei Jahren bei Austria Lustenau nach Wien. Lange Zeit musste er um seine Einsatzzeit kämpfen und wurde eher als Joker eingesetzt. Durch seine bockstarke Form hat der gebürtige Grenchner nun aber einen Stammplatz erobert.

Und diesen wird er so schnell auch nicht hergeben, wenn er weiterhin so trifft. Für Tabakovic und seine Teamkollegen steht am kommenden Wochenende ein kapitales Spiel auf dem Programm: Mit einem Sieg im Derby gegen Rapid stünde die Austria sicher unter den besten sechs Mannschaften und wäre dadurch für die Finalrunde qualifiziert.

psc 13 März, 2023 14:49