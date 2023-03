Ex-Hopper Haris Tabakovic avanciert schon wieder zum Matchwinner

Mit einem Tor und der Einleitung eines weiteren Treffers avanciert der frühere GC- und YB-Stürmer Haris Tabakovic in Österreich erneut zum Matchwinner.

Der 28-Jährige hat damit am Sonntag massgeblichen Anteil am 2:0-Sieg von Austria Wien gegen Stadtrivale Rapid, der für seine Mannschaft auch die Teilnahme an der Finalrunde der besten sechs Mannschaften bedeutet. Tabakovic ist nicht aufzuhalten: In den letzten sechs Ligaspielen steuerte er ganze sieben Treffer bei.

Erst im vergangenen Sommer wechselte er innerhalb der österreichischen Bundesliga von Austria Lustenau nach Wien. Für seinen neuen Klub hat sich der Transfer des gross gewachsenen Stürmers auf alle Fälle gelohnt.

psc 20 März, 2023 10:54