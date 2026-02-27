GC-Fanszene trifft sich vor dem Lugano-Spiel zum Austausch

Sektor IV als Sprachrohr der Fanszene der Grasshoppers ruft vor dem Heimspiel gegen Lugano am kommenden Sonntag zum Austausch auf.

Die Fans sollen die vielfältigen unerfreulichen Themen diskutieren. «Die sportliche Leistung, die erneuten Abstiegssorgen, die Führung unter LAFC und Christoph Urech beschäftigt alle GC-Fans und lässt einmal mehr nicht zu, dass wir als Verein zur Ruhe kommen und der volle Fokus auf den Sport gelegt werden kann», heisst es in einer Mitteilung auf der Webseite.

Den Unmut über die Klubleitung bzw. einzelne Protagonisten und Vorgänge haben die Fans in der Vergangenheit bereits kundgetan. Ob es am Sonntag im Letzigrund nach dem Austausch zu einer weiteren Aktion kommt, ist vorderhand offen.

Sportlich scheint der Barrageplatz von GC auch in dieser Saison einmal mehr zementiert. Immerhin sind die Zürcher im Cup ins Halbfinale einzogen. Dort steht am 18. April die Reise zu Challenge Ligist Lausanne-Ouchy an.