GC-Profi Dominik Schmid war von Nati-Aufgebot schockiert

GC-Profi Dominik Schmid wurde vom Aufgebot für die Schweizer Nati in der vergangenen Woche regelrecht überwältigt.

Der 25-jährige Linksfuss rechnete überhaupt nicht damit. Schmid wurde von Nati-Coach Murat Yakin am vergangenen Donnerstag während einer sportärztlichen Untersuchung angerufen. «Es war ein Schock. Ich habe gezittert und mir ist leicht schwindlig geworden», sagt der GC-Verteidiger gegenüber «Blick».

Schmid lief zwar in der Vergangenheit viermal für die U21 auf, die A-Nati schien aber bis vor kurzem ziemlich weit weg. Mit seinen konstanten und starken Leistungen für die Hoppers insbesondere in dieser Rückrunde konnte er sich offensichtlich in den Fokus von Yakin spielen.

Schmid sieht seine Stärken vor allem in der Schnelligkeit und im Spiel nach vorne: «In der Defensive kann ich sicherlich noch einiges von den erfahrenen Spielern lernen.» Ob er zum Auftakt in der EM-Quali gegen Belarus und Israel zum Einsatz gelangt, werden die nächsten Tage zeigen. Im Nati-Umfeld, in dem er einige Spieler aus seiner Zeit beim FC Basel oder in der U21-Nati bereits kennt, fühlt sich der Allrounder sehr wohl: «Ich bin von der ersten Sekunde an gut aufgenommen worden.»

psc 21 März, 2023 14:49