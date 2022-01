GC erhält dank den Wolves einen südkoreanischen Jungstar

Nach dem Einstieg der chinesischen Investoren finden immer wieder asiatische Spieler den Weg zu den Grasshoppers. Ein weiterer könnte in Kürze folgen.

GC-Sportchef Jimmy Berisha hatte am Wochenende bereits angekündigt, dass es in den kommenden Tagen noch eine Überraschung geben könnte, was asiatische Spieler betrifft. Medienberichten zufolge könnte Sang-bin Jung den Weg zu den Grasshoppers finden.

Der 19-jährige Stürmer ist hierzulande ein unbeschriebenes Blatt: Ganz anders in seiner Heimat. Sang-bin Jung spielt bei Erstligist Suwon Bluewings eine wichtige Rolle und feierte im vergangenen Jahr bereits sein Debüt in der südkoreanischen Nationalmannschaft. Nun ist er auf dem Weg nach Europa. Angeblich soll ihn Wolverhampton unter Vertrag nehmen und dann direkt an GC verleihen. Einmal mehr ein Deal, der zwischen den Partnerklubs mit den gleichen Besitzern vereinbart wird.

