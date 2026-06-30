Das Schicksal von Alain Sutter bei GC ist besiegelt

Alain Sutter muss seinen Posten als Sportchef bei den Grasshoppers nach etwas mehr als einem Jahr bereits wieder räumen.

Der 58-jährige Ex-Profi wurde vom Los Angeles FC im Mai 2025 als Identifikationsfigur und Hoffnungsträger installiert. Die Bilanz unter Sutter ist jedoch sehr durchzogen: Wiederum hat GC die Klasse nur sehr knapp via Barrage halten können. Viele Personalentscheide fruchteten nicht wie erhofft.

Nach Angaben des «Blick» haben die neuen Besitzer der Bridge Football Group Sutter am Montag bereits mitgeteilt, dass sie nicht mit ihm planen und er seinen Posten räumen muss. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch unklar. Über ihre Planungen müssen die neuen Besitzer mit chinesischen Investoren zuerst noch kommunizieren.