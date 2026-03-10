SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bei blue Sport

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 März, 2026 11:42
Trainer Uli Forte übernimmt Experten-Job im TV

Der langjährige Super League- und Challenge League-Coach Uli  Forte wird ab sofort als TV-Experte bei blue Sport tätig.

Der 51-Jährige hat seinen ersten Einsatz bereits am Samstag im Rahmen der Super League. Tags zuvor wird er als Gast in der Sendung «Heimspiel» zu sehen sein. Forte begann die aktuelle Saison noch als Trainer des FC Winterthur in der Super League, wurde dort aber im Oktober des vergangenen Jahres entlassen. Unter anderem blickt er auch auf Trainer-Engagements beim FC Zürich, GC, YB, dem FC St. Gallen, Xamax, Yverdon und in Deutschland bei Arminia Bielefeld zurück.

Nun freut er sich auf seine neue Aufgabe: «Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei blue Sport. Als Experte möchte ich meine Leidenschaft für den Fussball und meine Erfahrungen aus der Trainerzeit einbringen – und den Fans spannende Einblicke geben, die man sonst vielleicht nicht bekommt.»

blue Sport gibt mit Ex-Profi und dem amtierenden U21-Coach des FC Luzern, Michel Renggli, noch einen weiteren Zuzug im Expertenteam bekannt.

Alex Frei, der bislang bei Super League-Partien als Experte zum Einsatz gelangte, wird sich künftig ausschliesslich in den Sendungen der UEFA-Wettbewerbe einbringen. Grund dafür ist seine neue Aufgabe als Trainer der Schweizer U21-Nationalmannschaft.

Im Sommer stösst bei blue Sport Alain Bieri zum Team der Schiedsrichterexperten und tritt die Nachfolge von Bruno Grossen an.

