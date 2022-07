Cheikh Niasse schildert erste YB-Monate

Anfang Februar stiess Cheikh Niasse in den Kader des BSC Young Boys. Mit der Integration und seinen ersten Monaten beim Schweizer Topklub ist der Mittelfeldspieler durchaus zufrieden.

“Es ist gut gelaufen. Alle sind herzlich, einladend, es ist eine familiäre Atmosphäre. Alle haben versucht, mir die besten Bedingungen zu bieten”, fühlt sich Cheikh Niasse nach seinem Wechsel zum BSC Young Boys gut aufgenommen, wie er im Interview mit “KMedia” verrät.

Zum Stammspieler avancierte Niasse seit seinem Februar-Wechsel vom OSC Lille in die Hauptstadt zwar noch nicht. Der Mittelfeldspieler stand aber immerhin fünfmal in der Ligastartelf. “Mein Ziel ist es, mit dem Klub wieder erfolgreich zu sein. Eine gute Saison spielen und dann wird die Zukunft zeigen, was passiert. Das ist das Ziel für den Moment.”

In jedem Fall wäre da die anstehende Winterweltmeisterschaft in Katar. Niasse hatte zwar noch nie ein Aufgebot für den Senegal erhalten, träumt aber dennoch von der Teilnahme: “Ich habe es im Hinterkopf. Nachdem ich weiss, was ich tun muss, um dabei zu sein, werde ich versuchen, mich auf meine Leistung mit dem Verein zu konzentrieren. Dann werden wir sehen, was passiert.”

aoe 9 Juli, 2022 16:41