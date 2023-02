Exklusiv: US-Klubs heiss auf YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame

Der BSC Young Boys steuert unaufhaltsam dem 16. Meistertitel seiner Geschichte entgegen. Beim Leader der Super League kommt es niemandem in den Sinn, vorzeitig die Stopptaste zu drücken. Oder doch? Torgarant Jean-Pierre Nsame könnte YB noch verlassen und ein Abenteuer in der Major League Soccer beginnen.

Man wolle versuchen, die Mannschaft nach der erfolgreichen Vorrunde zusammenzuhalten, sagte Steve von Bergen Mitte Januar. «Das Team ist zusammengewachsen. Aber wir wissen, wie das Business ist», drückte der Sportchef des BSC Young Boys nach. Zum Zeitpunkt seiner Äusserungen hatten die Märkte der grossen Ligen noch geöffnet. Die sind inzwischen aber geschlossen.

Was nicht heisst, dass YB nicht doch noch einen Spieler abgeben könnte. Zum Beispiel Jean-Pierre Nsame, der mit 29 Jahren aus dem Gröbsten und vor allem aus dem Talentalter raus ist. In Nordamerika gibt es aktuell einen interessanten Markt, wie 4-4-2.ch erfuhr. Nsame wurde in der Major League Soccer bei einigen Klubs platziert, von denen sich mancher mehr und mancher weniger ernsthaft Gedanken um eine Zusammenarbeit macht.

YB legt bei Jean-Pierre Nsame die Leitplanken fest

Ihren finanziellen Standpunkt in dieser Angelegenheit haben die Berner innerhalb der Branche klargemacht. Nsame wird keinesfalls verliehen, es kommt nur ein Verkauf infrage. Die Ablöseforderung liegt bei etwa drei Millionen Euro. Sollte sich ein Klub finden, der diese Bedingungen erfüllt, würde Nsame die Wechselfreigabe erhalten. Seine Salärsforderung liegt bei rund einer Million Euro. Der Los Angeles FC sucht nach der Absage von Pierre-Emerick Aubameyang noch nach einem Torjäger.

YB würde Nsame allein aufgrund seiner grossen Verdienste keine Steine in den Weg legen, will dafür aber angemessen bezahlt werden. Mit zwölf Toren führt der kamerunische WM-Teilnehmer aktuell die Torschützenliste der Super League an. Da sich Cedric Itten, der Nsame mit elf Treffern im Nacken sitzt, momentan in absoluter Topform befindet und ausserdem Joël Monteiro immer besser in Fahrt kommt, würde Nsames Abgang nicht allzu sehr ins Gewicht fallen. Im Sommer müsste dann aber natürlich ein neuer Stürmer her.

