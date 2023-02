Exklusiv: YB erwartet Noah Persson zum Medizincheck

Der BSC Young Boys steht unmittelbar davor, die erste Neuverpflichtung dieses Winters abzuschliessen. Läuft alles nach Plan, kommt das schwedische Toptalent Noah Persson.

In Schweden wurde an diesem Wochenende erstmals über das Interesse des BSC Young Boys an Noah Persson berichtet. Nach 4-4-2.ch-Informationen ist der vom Tabellenführer der Super League forcierte Deal sehr weit fortgeschritten.

Persson soll am Montag die obligatorischen medizinischen Tests absolvieren. Sollten hierbei keine Komplikationen auftreten, wird der schwedische Neo-Nationalspieler einen bis 2026 datierten Vertrag unterzeichnen.

An den Klub aus der Allsvenskan, dem Mjällby AIF, ist Persson noch bis Ende 2025 gebunden. In Schweden gehört der 19-Jährige zu den aufstrebenden jungen Fussballern mit enormem Talent. Beim Januar-Zusammenzug der Nationalmannschaft gab Persson beim 2:0 gegen Finnland seine Premiere, die gleich über 90 Minuten dauerte.

Auf der linken Seite ist Persson flexibel einsetzbar, kann dort sowohl den defensiven wie auch den offensiven Part übernehmen. In Mjällby war der Shootingstar in der Vorsaison meist als Linksverteidiger eingesetzt worden.

aoe 5 Februar, 2023 16:14