Fix: Der FC Aarau schnappt sich einen YB-Profi

Der FC Aarau gibt die Verpflichtung von Abwehrspieler Jan Kronig bekannt.

Der 20-Jährige verabschiedet sich definitiv von seinem langjährigen Verein YB und unterschreibt in Aarau einen Dreijahresvertrag bis 2024. Der Oberwallisser wurde seit seinem elften Lebensjahr bei den Young Boys ausgebildet. In der Saison 2018/19 debütierte er in der Super League. In der vergangenen Saison war Jan Kronig an Challenge Ligist FC Wil ausgeliehen. Nun steht fest, dass er seine Karriere in Aarau fortsetzt.

Herzlich willkommen, Jan Kronig! Der 20-jährige Innenverteidiger wechselt vom Schweizer Meister BSC Young Boys nach Aarau und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. ➡️ Mehr erfahren: https://t.co/72A3wPiYKv#ZämeFörAarau pic.twitter.com/7VgkZGUgww — FC Aarau (@FCAARAU) June 21, 2021

Der bald 21-jährige Verteidiger Jan Kronig wechselt fix zu Aarau. In den beiden letzten Saisons spielte Kronig auf Leihbasis bei Schaffhausen und Wil und war mit 30 und 34 Ligaeinsätzen in beiden Klubs Stammspieler. ℹ️➡️https://t.co/fYXQ4j1lwN#BSCYB pic.twitter.com/154LTinEi2 — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) June 21, 2021

psc 21 Juni, 2021 11:44