Lustenbergers Gruss aus dem Spital: “OP gut überstanden”

Fabian Lustenberger hat die Operation an seiner lädierten Achillessehne gut überstanden. “Ab jetzt heisst es nach vorne schauen”, schreibt der Captain des BSC Young Boys.

Nach seiner schweren Verletzung ist die unumgängliche Operation bei Fabian Lustenberger erfolgreich durchgeführt worden. “Ich habe die OP gut überstanden und ab jetzt heisst es nach vorne schauen”, schreibt der Captain des BSC Young Boys auf Instagram.

Die Schocknachricht ereilte den Schweizer Meister unmittelbar nach Bekanntwerden des vierten nationalen Meistertitels in Folge. Lustenberger erlitt am Mittwochmittag im Training beim Aufwärmen während einer Sprungübung einen Riss der linken Achillessehne.

“Vielen Dank für die vielen Nachrichten und Genesungswünsche”, heisst es vonseiten des 32-Jährigen. “Danke an die ganze YB Familie für die riesige Unterstützung, welche ich in den letzten Tagen erhalten habe. Ich werde alles dafür tun, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen.”

Lustenberger wird YB lange Zeit nicht zur Verfügung stehen. Dem Berner Captain droht im schlimmsten Fall bis zu einem halben Jahr Pause.

aoe 24 April, 2021 12:02