Mittelfeldspieler Esteban Petignat muss YB verlassen

Mittelfeldspieler Esteban Petignat muss sich neu orientieren. Der zum Jahresende auslaufende Vertrag bei YB wird nicht mehr verlängert.

Der 22-Jährige wurde bei den Bernern mitausgebildet und kam zuletzt in der U21 zum Einsatz. Wenige Monate nach seiner Beförderung zu den Profis im Herbst 2019 zog sich Petignat eine schwere Knieverletzung zu, die ihn zu einer langen Pause zwang. Um ihm die Rückkehr zu ermöglichen, wurde der Kontrakt noch bis Ende 2022 verlängert. In der Vorrunde konnte er in der U21 und einmal auch im Schweizer Cup Spielpraxis sammeln.

Jetzt muss er sich nach insgesamt sieben Jahren bei den Young Boys anderweitig orientieren.

psc 14 Dezember, 2022 12:12